В Татарстане 13-летний подросток две недели жил в квартире с телом убитой матери

На теле женщины обнаружили множественные колото-резаные ранения шеи. Фото: Александр ЧЕРНОВ

В Альметьевске (Татарстан) жители одного из домов не так давно начали обращать внимание на специфический запах, который исходил из одной из квартир. Хозяйку - 36-летнюю женщину, давно никто не видел еще с конца октября. Но в доме по вечерам продолжал гореть свет, да и 13-летний сын хозяйки иногда встречался соседям.

11 ноября странный запах усилился настолько, что соседи женщины не выдержали и вызвали полицию. Правоохранители проникли в квартиру и нашли там тело женщины. Ее смерть носила криминальный характер.

- На теле имелись множественные колото-резаные ранения шеи, - пояснили в прокуратуре Татарстана.

По факту обнаружения тела женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Под подозрение в его совершении сразу попал 13-летний сын погибшей.

- Предположительно убийство было совершено на почве личных неприязненных отношений, - продолжают уточнять в прокуратуре Татарстана.

Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, смерть женщина наступила еще, предположительно, 26 октября. Получается, что все эти две недели, пока соседи не вызвали полицию, 13-летний подросток в течение двух недель жил в квартире с телом убитой матери.