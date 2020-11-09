Ранее Файзуллин уже возглавлял подобное ведомство, но только в Татарстане. Фото: пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России

Сегодня, 9 ноября, после внесения в Госдуму кандидатов на должности ряда федеральных министерств премьер-министр страны Михаил Мишустин утвердил, в том числе, и Ирека Файзуллина в качестве врио Минстроя РФ.

Напомним, прежний глава ведомства Владимир Якушев был освобожден от должности федерального министра в связи с назначением на должность полпреда президента России в Уральском федеральном округе.

В качестве его приемника Мишустин предложил зам главы ведомства Ирека Файзуллина, который ранее уже возглавлял подобное министерство, но только в Татарстане.

Вместе с ним врио главы Минтранспорта РФ в этот понедельник стал руководителяь Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько, Минприроды РФ в таком же статусе теперь руководит заместитель министра Светлана Радченко.

9 ноября президент России Владимир Путин освободил от должности глав перечисленных ведомств Владимира Якушева, Евгения Дитриха и Дмитрия Кобылкина.

В свою очередь "Комсомолка" решила рассказать о том, что известно о врио главы Минстроя РФ из Татарстана.

Биография Ирека Файзуллина

Ирек Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в Казани. В 1985 году он окончил местный инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Продолжив образование, будущий министр стал кандидатом экономических наук и доцентом.

С 1985 по 1989 года Файзуллин работал инженером, старшим инженером кафедры металлических конструкций и испытания сооружений родного вуза. С 1989 по 1993 года - главный инженером и директором проектно-строительной организации “Татстройпроект”. В разные годы он был председателем правления “Татстройпроекта” и “Казстройдекора”

В 1997 году Файзуллин стал первым заместителем начальника “Татавтодора”, после - генеральным директором “Государственной головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирмы “Татинвестгражданпроект”. Дальше было руководство министерством строительства Татарстана и переезд в Москву.

Отметим, что Ирек Файзуллин является почетным строителем России и заслуженным строителем Татарстана. Награжден республиканским Орденом Дружбы, Медалью Министерства обороны РФ “За укрепление боевого содружества”, почетным знаком Российского Союза строителей “Строительная слава” и орденом “За заслуги перед Республикой Татарстан”.