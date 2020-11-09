Экс-министр Татарстана Ирек Файзуллин выдвинут на пост главы Минстроя РФ

Фото: пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что Минстрой РФ может возглавить Ирек Файзуллин, который занимал такой же пост, только в Татарстане. С начала 2020 года экс-министр является первым заместителем министра строительства России. Сейчас же его кандидатуру на должность главы ведомства предложил лично премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Напомним, прежний глава ведомства Владимир Якушев был освобожден Владимиром Путиным от этой должности в связи с назначением на пост полпреда президента России в Уральском федеральном округе.

СПРАВКА

Ирек Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в Казани. В 1985 году он окончил местный инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Продолжив образование, будущий министр стал кандидатом экономических наук и доцентом.

С 1985 по 1989 года Файзуллин работал инженером, старшим инженером кафедры металлических конструкций и испытания сооружений родного вуза. С 1989 по 1993 года - главный инженером и директором проектно-строительной организации “Татстройпроект”. В разные годы он был председателем правления “Татстройпроекта” и “Казстройдекора”

В 1997 году Файзуллин стал первым заместителем начальника “Татавтодора”, после - генеральным директором “Государственной головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирмы “Татинвестгражданпроект”. Дальше было руководство министерством строительства Татарстана и переезд в Москву.

Отметим, что Ирек Файзуллин является почетным строителем России и заслуженным строителем Татарстана. Награжден республиканским Орденом Дружбы, Медалью Министерства обороны РФ “За укрепление боевого содружества”, почетным знаком Российского Союза строителей “Строительная слава” и орденом “За заслуги перед Республикой Татарстан”.