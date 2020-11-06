В Чувашии скончались еще трое зараженных коронавирусом

С начала пандемии в республике выявили 10 262 зараженных COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще три смерти зараженных коронавирусом людей. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 164. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели более 276 тысяч тестов на коронавирус. Исследования выявили 10 262 инфицированных. Большинство из них - жители Чебокасар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На данный момент 8 790 человек выздоровели, но новые случаи заболевания продолжают выявляться ежедневно.