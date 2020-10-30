Уголовное дело о нападении на отдел полиции Татарстана передали в центральный аппарат СК России

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. Фото: Иван ПЕТРОВ

Расследование уголовного дела о ночном нападении на отдел полиции в Куморе передали в центральный аппарат СК России. Напомним, что попытка поджога здания и гаража местного УМВД была совершена сегодня, 30 октября, в 0.30. Огонь на земле на паковке заметил приехавший участковый. Он начал тушить его. В этот момент рядом с ним разбилась еще одна бутылка с "коктейлем Молотова". Страж порядка заметил того, кто это сделал и вместе с коллегой начал преследовать злоумышленника.

Им оказался 16-летний подросток, который в итоге бросился на полицейского и ранил его ножом. Коллега раненного стража порядка после предупредительных выстрелов уничтожил вооруженного подростка.

Погибший мальчик закончил 9 классов в этом году в Нефтекамске (Башкирия) и вместе с мамой и отчимом переехал в Татарстан.

Состояние раненого полицейского медиками оценивается как стабильное. Его навестил в палате министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.