Глава МВД Татарстана Артем Хохорин навестил раненного проавоохранителя после нападения на отдел полиции в Кукморе

Министр пожал руку полицейскому. Фото: МВД по РТ

В Кукморскую ЦРБ прибыл глава МВД Татарстана Артем Хохорин. Там министр посетил раненного 38-летнего сотрудника ведомства. Его в руку и в бедро несколько раз ударил ножом подросток, который забросал территорию местного отдела полиции бутылками с "коктейлем Молотова". Напомним, во время задержания вооруженный подросток оказал сопротивление и был застрелен.

Состояние здоровья пострадавшего полицейского врачи сейчас оценивают как стабильное и не вызывающее опасения.

- Его вовремя доставили, кровотечение быстро остановили, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в больнице. - Глубоких порезов нет. Повезло, что нож не задел жизненно важных артерий.

В свою очередь, во время посещения раненного полицейского глава МВД Татарстана Артем Хохорин пожал ему руку в благодарность за отвагу во время отражения нападения.