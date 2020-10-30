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Нападение на отдел полиции в Кукморе 30 октября 2020 года: возбудили уголовное дело по статье "Покушение на теракт"

Во время задержания злоумышленник был застрелен
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Также подросток успел ранить ножом полицейского.

Также подросток успел ранить ножом полицейского.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нападение на отдел полиции в Кукморе произошло в 0.30 в пятницу, 30 октября. Местный житель, 16-летний подросток, пытался сжечь здание, используя бутылки с "коктейлем Молотова". Но эти попытки заметили полицейские. Началась погоня.

Во время преследования злоумышленник напал на стража порядка и нанес ему не менее трех ударов ножом. После того, как коллега раненного после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение, злоумышленник получил смертельные раны и скончался до приезда медиков.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на террористический акт" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

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