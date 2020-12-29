В Казани суд арестовал 27-летнего экс-следователя, которого обвиняют в пьяном ДТП и гибели человека. Мужчина только недавно уволился из СУ СКР Татарстана.Авария произошла в ночь на 25 декабря в Московском районе столицы Татарстана. На перекрестке улиц Декабристов и Чистопольская, находясь за рулем автомобиля \\"КИА Рио\\", экс-следователь выехал на встречку, где врезался в такси \\"Фольскваген Поло\\".В результате чего различные травмы получили водитель второй иномарки и его 17-летняя пассажирка. Их увезли в БСМП. Таксиста врачи вскоре отпустили домой - назначили амбулаторное лечение. А вот девушке пришлось сделать несколько операций. Но этого оказалось недостаточно. Пациентка скончалась в больнице 27 декабря.Произошедшее официально пока не комментирует ни одно силовое ведомство. Тем не менее собственные источники \\"Комсомолки\\" в правоохранительных органах подтверждают, что экс-следователь сел за руль своей легковушки пьяным - экспертиза показала наличие алкоголя в его организме, не менее 0,84 мг/л.Напомним, что за последнюю неделю это уже не единственное ДТП с участием силовиков, которое произошло в Татарстане. Так, 26 декабря в Казани сотрудник прокуратуры республики на джипе «Тойота Рав 4» врезался в стоящий автомобиль ГИБДД. В этой аварии, к счастью, никто не пострадал. В этот же день под Казанью на трассе М-7 «Волга» участниками массового ДТП стали сразу две машины местной Госавтоинспекции. В нем также о пострадавших ничего не сообщается.