26 декабря во время сильной метели и снегопада под Казанью на трассе М-7 «Волга» произошло массовое ДТП. Столкнулось не менее шести машин. В том числе и два автомобиля ГИБДД.Когда произошло первое столкновение, на место происшествия выехал экипаж гаишников. В их стоящую машину врезалась машина. Была вызвана подмога. Но и в прибывшую машину ГИБДД также врезался автомобиль. Утверждается, что серьезных травм в этом ДТП удалось избежать. Тем не менее на дороге образовалась пробка длиной в несколько километров.