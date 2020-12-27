Профессор кафедры аналитической химии Химического института им. А.М.Бутлерова Герман Будников считает, что праздничный стол на Новый год нельзя представить без бутылки шампанского. Говоря же о других спиртных напитках, ученый КФУ заверяет, что ничего, кроме вреда особенно в больших количествах они не принесут. Хотя вот, например, с красным вином не так все однозначно.- Ученые выяснили, что один бокал красного вина в день полезен, поскольку в этом напитке содержатся антиоксиданты и танины. Особенно полезно красное вино в сочетании с сыром, - цитирует профессора пресс-служба КФУ.Назвал Будников и самый главный «ингредиент» праздника - это хорошее настроение.- Не зря говорят: как Новый год встретишь, так его и проведешь, - рассказывает ученый.КАКАЯ ЕЛКА ЛУЧШЕСамый главный символ Нового года – это, конечно, елка. Но вот какую выбрать живую или искусственную? Это каждый выбирает сам.- Хвойные деревья наполняют наш дом приятным ароматом эфирных масел. Содержащиеся в них терпены укрепляют здоровье, очищают воздух, – говорит Герман Будников.По его словам, чтобы елка или другое хвойное дерево долго не осыпалась в той же квартире, лучше поставить ее в ведро с мокрым песком.А чтобы и природу не обидеть, выбрав искусственное дерево, и аромат получить, профессор советует купить натуральное эфирное масло пихты, можжевельника или лиственницы.- Достаточно всего 5-10 капель нанести на кусочек ваты или салфетку, чтобы комната наполнилась ароматом. Кроме того, эти масла помогают устранить симптомы респираторного заболевания и ускорить выздоровление, что сейчас, в период вирусных инфекций, немаловажно, - объясняет ученый.Вот только нужно быть в этом вопросе аккуратным – запах эфирных масел может вызвать аллергию и приступ у больного бронхиальной астмой.ИГРУШКИЧто же касается запаха пластмассовой елки или игрушек для нее, то он сам по себе, по заверениям Будникова, не опасен. Правда, все же лучше их после покупки несколько дней подержать на свежем воздухе или, например, на балконе. За это время запах пластика должен выветриться.При выборе же елочных игрушек из пластмассы, по словам ученого, надо обратить внимание не только, на их запах, но смотреть как на них держатся краска и блестки.- Елка всегда привлекает внимание маленьких детей. Они трогают игрушки и даже пытаются пробовать их на вкус. Если краска или мелкие «пылинки», которыми украшают елочные игрушки, плохо держатся, то ребенок может пострадать. Существует опасность, что он проглотит мелкие частицы или они попадут ему в дыхательные пути, – рассказывает Герман Будников.ЧТО НЕ НУЖНО СТАВИТЬ НА СТОЛКак заверяет ученый, такие салаты, как оливье и «селедка под шубой», вреда не принесут, . Но при этом не надо класть в них много майонеза.- Его вредные компоненты – уксус и консерванты, - говорит Будников.Негативно он относится и к сладкой газировке на столе. Дело в том, что пузырьки углекислого газа раздражают слизистую оболочку, а значит могут вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. По словам ученого, особенно такие напитки вредны детям. Ведь в них помимо пузырьков есть подсластители, красители и усилители вкуса.Герман Будников также признается, что он бы не стал ставить на праздничный стол еще и грейпфрут.- Он содержит вещества, которые ухудшают работу P-гликопротеина - важного фермента, отвечающего за выведение из клеток вредных соединений, - сообщил профессор.По его словам, грейпфрут еще вреден и тем, кто пьет лекарства.- В настоящее время известно около сотни лекарственных препаратов, которые нельзя совмещать с употреблением грейпфрута или его сока. Этот цитрусовый фрукт способен повышать риск побочных действий одних лекарств и снижать эффективность других, - объяснил ученый.А вот, что касается традиционных для новогоднего стола фруктов - яблок, груш, бананов, апельсинов, мандаринов и винограда, то их, по совету профессора Германа Будникова, надо есть отдельно от всех остальных блюд. Дело в том, что фрукты могут вызывать в организме брожение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБудьте гибкими: Татарстанский психолог дал советы, как отметить Новый год 2021 без вреда для здоровьяПо словам сотрудника отделения медицинской реабилитации Нижнекамской ЦРМБ Татьяны Хисматуллиной, во время длинных праздников важно не забывать и про свое психоэмоциональное состояние (подробности)