Планируйте праздники правильно, дает первый совет клинический (медицинский) психолог отделения медицинской реабилитации Нижнекамской ЦРМБ Татьяна Хисматуллина.По ее словам, во время длинных новогодних каникул помимо физического здоровья важно еще не забывать про психоэмоциональное состояние.- Мы все что-то планируем. Съездить в гости к родственникам, встретиться с друзьями, поехать на базу отдыха. Но в связи с последними событиями, связанными с пандемией коронавируса, все может сложиться совсем не так, как задумывалось. И часто от «неудавшихся» выходных может наступать апатия и, возможно, чувство вины перед теми, кому мы обещали встречу или развлечения, - рассказывает психолог. - Свои планы градируйте по степени важности и нужности. И разрешите себе что-то не выполнить. Будьте гибче! Ведь если вы переключились на другое мероприятие – это тоже хорошо. И можно сказать себе: «Это лучший вариант на сегодняшний день, поэтому я молодец, что перестроила свои планы». Тогда чувство вины и нехороший осадок вам не грозят.БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА СЕБЯ И БЛИЗКИХХисматуллина также советует - чтобы праздники принесли долгожданный отдых и удовольствие, пересмотрите свое меню и домашние хлопоты.По ее словам, если нет возможности избежать приготовления огромного количества новогодних блюд, то нужно разделить работу с домочадцами или близкими. Это и поможет выделить больше времени для себя и семьи.- Если театр начинается с вешалки, то праздник начинается с хорошего настроения. Новогодние выходные - самое время для него. Можно ждать, что кто-то придет и развеселит, а можно самим выстроить отношения так, чтобы они приносили радость. Подумайте, что вы можете сделать такого интересного, чтоб у всех, и главное, у вас самих, поднялось настроение? Тогда окружающие вас люди заразятся вашим позитивом, и вы еще долго, с теплом в душе, будете вспоминать эти прекрасные праздничные дни, - отмечает психолог Татьяна Хисматуллина.