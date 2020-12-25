Накануне утром глава Ульяновской области Сергей Морозов проснулся с плохим самочувствием. У него была температура и болело горло. Губернатором было принято решение провериться на коронавирус и временно поработать удаленно. Жители региона надеялись, что он просто простыл, но уже сегодня, 25 декабря, у Морозова подтвердили COVID-19.- К сожалению, у меня коронавирус и пневмония. Сейчас очень переживаю за семью, потому что супруга тоже заболела коронавирусом. Надеюсь, что детей обойдёт болезнь стороной, - признался губернатор на своей официальной странице в социальной сети.Он также заметил, что лечиться планирует дома, соблюдая все рекомендации врачей. Однако отдыхать он, кажется не планирует.- Нахожусь с коллегами на связи. Удаленно, по мере сил, провожу совещания с министрами, - написал Морозов. - Не унываем, ведь настрой тоже влияет на выздоровление. Всем добра и здоровья!Губернатор также поблагодарил своих подписчиков за поддержку.