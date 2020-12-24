Новый год 2021 в Казани - празднично украшены уже 16 парков и скверов, а еще десятки дворов и улиц, площади, набережные, торговые центры и точки общепита. Установлены разноцветные гирлянды, арт-объекты и елки. Главная же хвойная красавица города - та, что установлена у Центра семьи “Казан”, обладает искусственным интеллектом. Ее откроют сегодня, 24 декабря. Однако, что еще ждет горожан и гостей столицы Татарстана в праздники? “Комсомолка” выяснила это, и готова поделиться полной программой предстоящих мероприятий.25 ДЕКАБРЯНесмотря на пандемию коронавируса, Роспотребнадзор Татарстана разрешил жителям республики посещать уличные елки и мероприятия. Потому можно смело гулять по городу от одного мероприятия к другому.В пятницу, 25 декабря, у культурного центра “Чулман” на Проспекте победы состоится открытие елочного городка (15.00), а спустя час гостей начнет принимать каток в парке Черное озеро. В этом сезоне там будет работать бесплатная школа фигурного катания для детей от 4 до 7 лет. Также на льду появится разметка для игры в керлинг.В 17.00 откроются два других елочных городка - перед дворцом культуры “Отары” в одноименном поселке и в послеке Юдина на улице Ильича. Вечер завершиться в 19.00 выступлением новогоднего хора на главной пешеходной улице Казани - улице Баумана.Также в этот день начнут работу ряд дворовых елочных городков по адресам: Карагандинская, 6; Лукина, 4; Чуйкова, 5; Амирхана, 26; Амирхана, 61; Ямашева, 73; Академика Лаврентьева, 22; Гаврилова, 30; Голубятникова, 30; Восстания, 6; Меридианная, 24; Чистопольская, 55 и Абсалямова, 35.26 ДЕКАБРЯЕлочные городки продолжат открываться и в субботу, 26 декабря. В этот день казанцев ждут в сквере по улице Аббасова между домами №8 и №10 (11.00), в сквере “Музыкальный” (13.00), на улице Центральная в поселке Петровский (15.00), на улице Залесная в поселке Залесный (17.00) и на улице Курская в ЖК “Казань XXI век” (17.00).Кроме того, в 13.00 во дворце культуры “Северный” пройдет новогодняя концертная программа.28 ДЕКАБРЯПоследний понедельник года также не оставит горожан без праздничных мероприятий. Так, в 16.00 в парке “Калейдоскопе” уличный театр покажет спектакль “Декаданс”. Эта же постановка будет показана в 20.00 в парке имени Горького.29 ДЕКАБРЯ29 декабря уличный театр покажет свой спектакль “Декаданс” в парке “Крылья Советов” (16.00) и на бульваре “Ак чэчэклэр” (20.00).30 ДЕКАБРЯ30 декабря у казанцев будет еще один шанс увидеть спектакль “Декаданс”. Его покажут в парке имени Урицкого в 16.00 и в Горькинско-Ометьевском лесу в 20.00.31 ДЕКАБРЯВ канун Нового года “Декаданс” можно будет посмотреть в парке на улице Мира в 16.00.1 ЯНВАРЯНовый 2021 год начнется с праздничной программы “Дед Мороз и Снегурочка” в парке Калейдоскоп в 15.00. После - в 16.00, будет уличный спектакль у центра семьи “Казан”. Закончится день праздничной программой “Ретро Новый год” в парке “Крылья Советов” в 19.00.2 ЯНВАРЯ2 января казанцев ждет обширная праздничная программа. В этот день каждый найдет себе занятие. В 11.00 на катке в парке “Черное озеро” пройдет бесплатный мастер-класс по катанию на коньках. В 14.00 в парке “Континент” состоится новогодняя программа. В 15.00 у дома №15 на улице Авзаловой покажут спектакль “Снеговики”. Тогда же в парке “Сосновая роща” начнется праздничная программа “Дед Мороз и Снегурочка”, а в сквере имени Аксенова - показ мультфильмов.В 16.00 у главной городской елки покажу уличный спектакль, его же можно будет посмотреть в это время в парке “Калейдоскоп”. В 17.00 новогодняя программа начнется в парке “Комсомолец”. А в 18.00 в Горкинско-Ометьевском лесу покажут спектакль “Снеговики”.3 ЯНВАРЯНе менее активным будет и 3 января. День начнется в 10.00 с забега “Я обещаю” в парке Горького и фестиваля снеговиков в парке Урицкого (12.00). После будет новогодняя программа в сквере Тинчурина (14.00), спектакль “Снеговики” на бульваре “Ак чэчэклэр” (15.00), праздничная программа “Дед Мороз и Снегурочка” в парке на улице Мира (15.00) и показ мультфильмов в сквере Аксенова (15.00).Завершением дня станут уличные спектакли и центра семьи “Казан” и в парке “Сосоновая роща” (16.00), новогодняя программа и тренировка по керлингу в парке Черное озеро (17.00), спектакль “Снеговики” в Лядском саду (18.00).4 ЯНВАРЯУтром 4 января на катке в парке “Черное озеро” вновь пройдет мастер-класс для детей по фигурному катанию (11.00). У горожан также появится возможность научиться кататься на лыжах в парке Победы (12.00). Также в 12.00 в парке “Калейдоскоп” состоятся “Веселые старты”.Дальше в городе планируется провести уже знакомые мероприятия - новогоднюю программу в парке Горького (14.00), спектакль “Снеговики” в парке на улице Мира (15.00), показ мультфильмов в сквере Аксенова (15.00), уличные спектакли у Центра семьи “Казан” и в парке “Крылья Советов” (16.00), новогодняя программа на улице Баумана (17.00) и спектакль “Снеговики”.5 ЯНВАРЯ5 января тоже начнется довольно спортивно. В 11.00 на озере Лебяжье пройдут соревнования по лыжным гонкам, а в 12.00 в парке “Крылья Советов” - “Веселые старты”. После будут новогодняя программа на бульваре “Ак чэчэклэр” (14.00), спектакль “Снеговики” в парке “Континент” (15.00), показ мультфильмов в сквере Аксенова (15.00), уличные спектакли у Центра семьи “Казан” и в парке на улице Мира (16.00), новогодняя программа в парке Урицкого (17.00).Вечером горожане смогут насладиться молодежным концертом в Горкинско-Ометьевском лесу в 18.00 и принять участие в тренировке по крелингу в парке “Черное озеро” также в 18.00.6 ЯНВАРЯ6 января в 11.00 казанцев и гостей столицы Татарстана на льду в парке “Черное озеро” вновь ждут мастер-классы для детей по фигурному катанию. А в 12.00 в парке Горького - уроки катания на лыжах.В 15.00 в парке Урицкого покажут спектакль “Снеговики”. В 16.00 в парке имени Горького выступит хор, а у Центра семьи “Казан” и в парке “Калейдоскоп” покажут уличный спектакль. Все завершится новогодней программой в Лядском саду, которая запланирована на 17.00.7 ЯНВАРЯ7 января в 12.00 “Веселые старты” состоятся уже в главной городской елки, а мастер-класс по катанию на лыжах перенесут в Горкинско-Ометьевский лес. Уличные спектакли в 16.00 вновь состоятся у Центра семьи “Казан” и в парке на улице Мира, а тренировка по керлингу в 18.00 в парке “Черное озеро”.8 ЯНВАРЯДля тех детей, кто еще не научился кататься на коньках в парке “Черное озеро” в 11.00 вновь проведут мастер-класс. “Веселые старты” же этим утром пройдут в “Сосновой роще” в 12.00.После будет новогодняя программа в Горкинско-Ометьевском лесу (14.00), спектакль “Снеговики” в парке Горького (15.00), уличные спектакли у Центра семьи “Казан” и в “Сосновой роще” (16.00), новогодняя программа у главной городской елки (17.00) и спектакль “Снеговики” в парке “Комсомолец” (18.00).8 января завершится новогодней программой на катке в парке “Черное озеро”, которая начнется в 19.00.9 ЯНВАРЯКоличество праздничных мероприятий к 9 января существенно снизится. Сначала в парке “Черное озеро” можно будет принять участие в “Веселых стартах” (12.00). Потом горожан приглашают на уличный спектакль в “Крылья Советов” (16.00), после чего любители керлинга смогут вернуться на “Черное озеро” и потренироваться (18.00).10 ЯНВАРЯ10 января станет последним днем, когда у казанцев будет возможность отпраздновать Новый 2021 год, приняв участие в городских мероприятиях. Сделать это предлагается по-спортивному: в 11.00 состоится мастер класс по фигурному катанию для детей в парке “Черное озеро”, в 12.00 - уроки по катанию на лыжах и “веселые старты” в парке на улице Мира, а в 18.00 в парке “Черное озеро” - долгожданный чемпионат по керлингу.