Требовал 10 миллионов, виски и кокаин: дело о захвате заложников в Казани передадут в военный суд

Фигурант дела дожидается начала процесса, находясь под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному дело об угрозе убийством и захвате заложников в Казани. Из-за последней специфической статьи его передадут на рассмотрение Центрального окружного военного суда.

Перед законом предстанет 33-летнего житель столицы Татарстана. По версии следствия, поздно вечером 1 марта 2020 года в одному из квартир на проспекте Ямашева в Казани мужчина по пьяни учинил ссору со своей супругой. Женщина захотела уйти и увезти с собой двух своих несовершеннолетних детей. Для этого она по телефону вызвала брата.

Но супруг женщины наотрез отказался кого-либо впускать или выпускать из квартиры. Согласно материалам уголовного дела, мужчина, удерживая заложников, требовал принести ему виски и кокаин. При этом он избил свою жену, а также нанес ей три удара ножом и угрожал убить.

Прибывшим на место происшествия полицейским злоумышленник тоже не открыл дверь. Мало того снова начал выдвигать свои требования – за освобождение заложников 10 миллионов рублей, виски, кокаин и газировку для дочери. В противном случае грозил расправой и взорвать в квартире газовый баллон. Переговоры со злоумышленником завершились только утром следующего дня, он был задержан и доставлен в полицию.

- Мужчина свою вину частично признал. Суда он дожидается, находясь под стражей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.