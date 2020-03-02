"Мне - наркотики, дочери - "Кока колу": Житель Казани взял в заложники семью и требовал выкуп

Едва не закончилась трагедией бытовая ссора супругов в одной из многоэтажек на проспекте Ямашева ночью 2 марта. В квартире проживала семья из четырех человек - 34-летняя Альбина (имя изменено, ред.), ее 32-летний супруг Ринат (имя изменено, ред.) и две их дочери - трехлетняя и восьмилетняя. Мужчина был ранее судим за наркотики.

В ту ночь в 1.16 в полицию позвонила женщина, представившаяся родственницей хозяйки, и сообщила, что после ссоры мужчина избил супругу. При этом злоумышленник был в неадекватном состоянии, угрожал расправой всем членам семьи и не выпускал никого из квартиры. Каким-то чудом Альбина сумела сообщить о том, что происходит семье брата. Вот родственники и вызвали полицию. К этому времени он начал выпускать газ из баллона, стоявшего на кухне. Спустя некоторое время Ринат начал резать руки и ноги супруги, а когда понял, что жена дозвонилась до брата, пригрозил им расправиться со всей семьей, если приедут полицейские.

Когда на место прибыл первый патрульный экипаж полиции, Ринат потребовал от них уйти, иначе весь дом взлетит на воздух. Но к переговорам подключился его сосед. Мужчина смог успокоить немного неадекватного злоумышленника и даже прошел в его квартиру.

Ринат держал всю семью и полицейских в напряжении нескольких часов. На место ЧП уже прибыли сотрудники СОБР, которые готовы были штурмовать квартиру, но удалось обойтись без этого. К утру злоумышленник уже начал выдвигать свои требования - себе кокаин, а дочке "Кока колу".

Благодаря переговорам, который проводил замначальника УМВД Казани Сергей Чанкин, соседу в 5.00 удалось отвлечь Рината и открыть дверь. Так в квартиру попали сотрудники полиции, которые скрутили мужчину и передали раненную женщину медикам.

Сейчас сотрудники СУ СКР Татарстана принимают решение о возбуждении уголовного дела по статье "Захват заложников".