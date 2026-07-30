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НовостиОбщество30 июля 2026 6:25

В школе Челнов во время ремонта нашли спрятанное за отделкой старинное панно

Строители обнаружили шедевр во время ремонта столовой в школе №22
Юлия ЕФРЕМОВА
За слоями отделки строители обнаружили большое художественное панно.

За слоями отделки строители обнаружили большое художественное панно.

В Набережных Челнах во время капремонта столовой школы №22 строители наткнулись на неожиданную находку. За слоями отделки они обнаружили большое художественное панно, которое было скрыто во время предыдущих ремонтов. По какой причине его замуровали — остается загадкой.

Как сообщил глава администрации Центрального района Набережных Челнов Фидарис Хабибуллин, решение сохранить находку было принято единогласно. Панно реставрируют и вернут ему прежний вид.

«Это будет невероятно красиво!» — подчеркнул Хабибуллин.

Работы в пищеблоке идут по графику, завершение уже близко — в ближайшие дни обновлённая столовая откроется. Главным подарком к 50-летию школы, которое учебное заведение отметит в этом году, станет полностью преображённое пространство. Хабибуллин также опубликовал эскизный проект итогового вида — современный и светлый.

Глава района также опубликовал эскизный проект итогового вида.

Глава района также опубликовал эскизный проект итогового вида.

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