В школе Челнов во время ремонта нашли спрятанное за отделкой старинное панно

За слоями отделки строители обнаружили большое художественное панно.

В Набережных Челнах во время капремонта столовой школы №22 строители наткнулись на неожиданную находку. За слоями отделки они обнаружили большое художественное панно, которое было скрыто во время предыдущих ремонтов. По какой причине его замуровали — остается загадкой.

Как сообщил глава администрации Центрального района Набережных Челнов Фидарис Хабибуллин, решение сохранить находку было принято единогласно. Панно реставрируют и вернут ему прежний вид.

«Это будет невероятно красиво!» — подчеркнул Хабибуллин.

Работы в пищеблоке идут по графику, завершение уже близко — в ближайшие дни обновлённая столовая откроется. Главным подарком к 50-летию школы, которое учебное заведение отметит в этом году, станет полностью преображённое пространство. Хабибуллин также опубликовал эскизный проект итогового вида — современный и светлый.

Глава района также опубликовал эскизный проект итогового вида.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.