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НовостиОбщество11 июля 2026 9:28

В Татарстане выросла стоимость картофеля, моркови и капусты в июне

Огурцы, помидоры и бананы подешевели в Татарстане
Анна КУЗОВЛЕВА
В Татарстане заметно подорожал ряд овощей

В Татарстане заметно подорожал ряд овощей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане зафиксирован рост цен на ряд продуктов — данные о динамике потребительских цен по состоянию на 6 июля опубликовал Татарстанстат.

Наиболее существенный скачок отмечен в сегменте овощей. Картофель с конца июня подорожал на 16,21 %, морковь — на 8,95 %, а белокочанная капуста — на 7,08 %. Кроме того, выросла стоимость мяса птицы, полукопчёных и варёно копчёных колбас, риса и творога.

При этом некоторые товары, напротив, немного снизились в цене: это свежие огурцы и помидоры, бананы, куриные яйца и чёрный чай. Стабильной осталась стоимость хлеба из пшеничной муки, водки, а также отдельных позиций в мясной и молочной группах продуктов.

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