В Татарстане выросла стоимость картофеля, моркови и капусты в июне

В Татарстане заметно подорожал ряд овощей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане зафиксирован рост цен на ряд продуктов — данные о динамике потребительских цен по состоянию на 6 июля опубликовал Татарстанстат.

Наиболее существенный скачок отмечен в сегменте овощей. Картофель с конца июня подорожал на 16,21 %, морковь — на 8,95 %, а белокочанная капуста — на 7,08 %. Кроме того, выросла стоимость мяса птицы, полукопчёных и варёно копчёных колбас, риса и творога.

При этом некоторые товары, напротив, немного снизились в цене: это свежие огурцы и помидоры, бананы, куриные яйца и чёрный чай. Стабильной осталась стоимость хлеба из пшеничной муки, водки, а также отдельных позиций в мясной и молочной группах продуктов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.