В Нижнекамске полиция задержала мужчину за публикацию ролика с БПЛА в соцсети

Задержанному вынесли прокурорское предостережение. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнекамске задержали мужчину за публикацию в интернете кадров с последствиями атаки БПЛА.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан установили личность и задержали 33 летнего жителя Нижнекамска. Мужчина выложил в общедоступный чат мессенджера видео, где были запечатлены последствия удара беспилотника по одному из промышленных предприятий района.

Сам задержанный рассказал, что в момент происшествия находился на территории предприятия. Он снял увиденное на видео и разместил запись в интернет сообществе, а позже удалил её — после того как в адрес публикации стали поступать негативные комментарии.

Публикация нарушила Указ Раиса Республики Татарстан от 20 августа 2025 года № 695: документом запрещено распространять в СМИ, соцсетях, мессенджерах и в интернете в целом любую информацию, связанную с работой беспилотных воздушных судов.

Сейчас в отношении мужчины вынесено прокурорское предостережение — ему официально указали на недопустимость подобных нарушений.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.