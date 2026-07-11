В Татарстане перевернулся пассажирский автобус, 4 человека в тяжёлом состоянии

По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления водителем. ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Черемшанском районе Татарстана случилось ДТП с участием междугороднего автобуса. Авария произошла ночью 11 июля в 1:25 по местному времени на дороге Кузайкино — Нурлат недалеко от села Ибраево Каргали. Автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В салоне в момент аварии находились 46 человек — в том числе два водителя и двое детей. Никто не погиб, но 15 человек, включая 15-летнюю девочку, обратились за медицинской помощью. Четверо из пострадавших — в тяжёлом состоянии. Их доставили в больницы Альметьевска и Лениногорска.

По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления водителем. Сведения о состоянии пострадавших продолжают уточнять.

Для ликвидации последствий ДТП задействовали 39 специалистов и 14 единиц техники, в том числе воздушное судно. На месте аварии работали 9 специалистов областного МЧС и 3 единицы техники.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.