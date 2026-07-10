В Казани 40-летний мужчина незаконно проник в чужую квартиру

Правоохранители оперативно раскрыли преступление. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Советского района Казани поддержала обвинение по делу о краже, совершенной 40-летним мужчиной. Горожанин признан виновным в краже с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК России).

По данным следствия, с вечера 14 до утра 16 ноября 2025 года обвиняемый находился у дома на улице Аделя Кутуя. Используя металлический прут, мужчина отжал оконную раму и проник в квартиру. Из шкатулки, найденной в шкафу, злоумышленник украл золотые украшения на сумму 183,5 тысячи рублей. Это причинило потерпевшей значительный материальный ущерб.

После кражи мужчина скрылся и сдал похищенные вещи в ломбард. В ходе судебного разбирательства он признал вину и раскаялся.

Суд приговорил злоумышленника к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба на ту же сумму. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в Казани проходят прения по делу о хищении 148 миллионов рублей у ПАО «Туполев». На скамье подсудимых оказался замдиректора обанкротившейся «Строительной компании».

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