Жительница Менделеевска убила мужа во время пьяной ссоры

Уголовное дело уже направили в суд для дальнейшего рассмотрения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Менделеевского района, которую обвиняют в убийстве собственного супруга. Об этом сообщили в пресс-службе СК Татарстана.

Трагедия произошла 30 апреля 2026 года во время совместного распития спиртного. По версии следствия, между супругами вспыхнула ссора на почве давних личных неприязненных отношений, и женщина нанесла мужчине удар ножом в шею. От полученного ранения 29-летний мужчина скончался на месте.

В ходе следствия было установлено, что конфликты в этой семье происходили и раньше, однако в тот день ситуация вышла из-под контроля. Суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственным органам удалось собрать достаточную доказательственную базу, подтверждающую причастность женщины к преступлению.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы на длительный срок.

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