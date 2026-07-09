Реставрация стартует 10 июля в 18:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Адмиралтейской слободе Казани начнется реставрация деревянного дома №37 на улице Столярова. Команда фестиваля «Том Сойер Фест» обновит фасад здания. Специалисты заменят обшивку, обновят доски, воссоздадут утраченные элементы декора, обработают и покрасят древесину. Работы завершат до конца августа.

Реставрация стартует 10 июля в 18:00. Жильцов не выселят, основные работы пройдут вечером. Дом, построенный в первой половине XX века, станет вторым объектом фестиваля в этой части слободы после восстановления дома №65 в прошлом году. В проекте участвуют волонтеры.

Адмиралтейская слобода - один из старейших исторических районов Казани. В июне регион включил территорию в перечень охраняемых объектов с особыми режимами использования и жесткими градостроительными требованиями для сохранения исторической застройки.

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