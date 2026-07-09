Бугульма попала в топ-5 по росту продолжительности туристических поездок

Бугульма заняла четвёртое место среди направлений с самым заметным ростом продолжительности поездок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года средняя продолжительность пребывания туристов в Бугульме выросла на 81 процент — с 1,6 до 2,8 дня. Такие данные приводятся в исследовании сервиса OneTwoTrip.

Руководитель Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова связала рост с проведением в районах республики событийных мероприятий. Люди приезжают семьями, участвуют в праздниках и фестивалях, а заодно посещают несколько локаций — отсюда и увеличение времени пребывания, передает ИА "Татар-информ".

Власти Бугульмы делают ставку на развитие туризма. Глава района Дамир Фаттахов ранее рассказывал, что Карабашское водохранилище рассматривается как будущий центр туристско-рекреационного развития юго-востока Татарстана. Там планируют создать инфраструктуру для круглогодичного отдыха, привлечь инвесторов и проводить крупные спортивные соревнования.

По данным OneTwoTrip, Бугульма заняла четвёртое место среди направлений с самым заметным ростом продолжительности поездок. Впереди — село Витязево в Краснодарском крае (рост в 2,1 раза), Александров в Золотом кольце (+91%) и Туапсе (+89%). Замыкает пятёрку Джубга (+58%).

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