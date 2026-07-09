Горячую воду в Чебоксарах отключат в два этапа до 7 августа

Горячую воду отключат в два периода: с 8 по 10 июля и с 27 июля по 7 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПАО «Т-Плюс» изменило график гидравлических испытаний тепловых сетей в Северо-Западном районе. Плановые проверки продлятся с 8 июля по 7 августа и пройдут в два этапа. Как пояснили в пресс-службе компании, решение принято для удобства жителей: поэтапный подход позволит равномерно распределить нагрузку и завершить все ремонтные работы в срок.

Первый этап отключения горячей воды затронет микрорайоны на улицах Афанасьева, Пирогова, Константина Иванова, Водопроводной и Московском проспекте. Отключение запланировано с 8 по 19 июля.

Второй этап охватит микрорайоны по улицам Гузовского, Мичмана Павлова, Университетской, Максима Горького. Горячую воду отключат в два периода: с 8 по 10 июля и с 27 июля по 7 августа.

Жителей просят быть внимательными: при обнаружении пара, луж или разлива воды из-под земли нужно звонить в диспетчерскую по телефонам: 8 (8352) 30-31-78, 8 (8352) 24-42-75, 8 (8352) 63-04-11.

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