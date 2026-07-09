В Казани из-за ночного забега изменят маршруты автобусов и троллейбусов

Автобусы и троллейбусы в Казани будут ходить по измененным маршрутам вечером 11 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

11-12 июля в центре Казани состоится масштабный спортивный праздник «Ночная Казань». В связи с этим привычный ритм движения общественного транспорта временно изменится. Горожан и гостей столицы просят заранее планировать свои поездки, сообщили в пресс-службе администрации Казани.

Самые значительные изменения коснутся маршрутов, которые прекратят работу раньше обычного. Так, автобусы №28 и 28а, а также троллейбус №2 будут курсировать только до 17:00. Тем, кто привык пользоваться троллейбусами №3, 5 и 7, стоит помнить: после пяти вечера они начнут разворачиваться на Площади Свободы, а троллейбусы №6, 8 и 12 будут доезжать лишь до Танкового кольца. Что касается автобусов №54 и 91, то их конечной остановкой временно станет «Площадь Тукая».

На время проведения забега также будет перекрыто движение по ряду центральных улиц, включая набережные и исторические магистрали.

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