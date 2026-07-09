Молочная отрасль Татарстана: легкие деньги закончились

По итогам 2025 года себестоимость одного литра молока превысила 33 рубля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Операционная себестоимость производства сырого молока за три года выросла на 26,25 процента. При этом за последние полгода закупочные цены заметно снизились. Об этом на полях форума «Агроволга» сообщил гендиректор союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов.

«Цена приблизилась к точке безубыточности — кто-то уже работает в минус, кто-то в ноль. Эпоха лёгких денег и наращивания валовых литров закончилась. Теперь выживание хозяйства зависит от внутренней экономической устойчивости и умения контролировать каждый рубль затрат», — подчеркнул он.

По итогам 2025 года себестоимость одного литра молока превысила 33 рубля. Ожидается, что она вырастет до 34–35 рублей. Основные статьи затрат: корма (47 процентов), ввод нетелей (17 процентов) и амортизация (17 процентов).

Пирогов отметил, что ситуация изменится. Запасы готовой молочной продукции перестали расти, спрос начинает восстанавливаться. С ростом курса валют и мировых цен на биржевые молочные продукты экспорт активизируется.

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