УК в Татарстане вернули жильцам почти 16 млн рублей после перерасчета

Среди нарушителей оказались УК из Казани, Зеленодольского района, Нижнекамска и Альметьевска. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане семь управляющих компаний после предостережений Госжилинспекции провели перерасчёт платы за содержание общего имущества и вернули собственникам почти 16 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам 2025 года компании, начислявшие плату за общедомовые нужды по нормативу, обязаны были сверить начисления с фактическим потреблением по общедомовым счётчикам и провести перерасчёт. Если дом потребил ресурсов меньше — жильцам возвращают переплату, если больше — начисляют доплату.

Однако 48 управляющих компаний, работающих по договору с «Татэнергосбытом», эту обязанность не выполнили. Всем организациям объявили предостережения с требованием провести перерасчёт.

Среди нарушителей оказались УК из Казани («ЖКХ Московского района», «Танкодром», «Гвардейская», «Вахитовского района», «Заречье», «Жилищный фонд», «Уютный дом»), Зеленодольского района («Радужный», «Дом-сервис Айша», «Зеленая долина», «Зеленодольский управдом плюс», «Осиново», «Элисс»), Нижнекамска («Бриг», «Нижнекамский Жилкомсервис») и Альметьевска («ЖЭУ-7», «ЖЭУ-11»).

В Жилинспекции напомнили, что собственники могут выбрать на общем собрании один из двух способов оплаты СОИ: по нормативу с ежегодным перерасчётом или ежемесячно по фактическим показаниям общедомовых приборов учёта.

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