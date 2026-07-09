Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал ускорить внедрение беспилотных технологий на форуме «Дрон Экспо». Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал ускорить внедрение беспилотных технологий на форуме «Дрон Экспо». Раис региона подчеркнул, что современные вызовы требуют оперативности и комплексного подхода к развитию отечественных технологий.

Минниханов отметил, что Россия сталкивается с угрозами от нескольких стран, что делает развитие технологий ключевым аспектом национальной безопасности. Спикер также поблагодарил участников выставки за представленные разработки и заявил, что профильные министерства и вузы республики проведут их анализ.

Выставка «Дрон Экспо» открылась в Казани, где свою продукцию демонстрируют более 200 компаний из более чем 20 стран.

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