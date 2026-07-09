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НовостиЗдоровье9 июля 2026 8:44

В РТ организуют горячую линию для вопросов о медицинской помощи по полису ОМС

Мероприятие состоится 10 июля в 10:00
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Все обращения примут специалисты Министерства здравоохранения республики.

Все обращения примут специалисты Министерства здравоохранения республики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 10 июля 2026 года, в 10:00, в приемной президента России в Татарстане начнет работу горячая линия для вопросов о медицинской помощи по полису ОМС в других регионах. Она будет открыта до 12:00.

Все обращения примут специалисты Министерства здравоохранения республики. Чтобы задать вопрос, звоните по телефону: 221-80-35.

Напомним, онкологические диагнозы всегда звучат как приговор. Но иногда, в самых сложных случаях, наука и хирургия предлагают не просто шанс, а вполне конкретный инструмент борьбы. В Татарстане этот инструмент применили впервые. В Республиканском клиническом онкологическом диспансере (РКОД) имени Сигала выполнили операцию с использованием технологии HIPEC - внутрибрюшной гипертермической химиотерапии. Среди специалистов ее еще называют «горячей химиотерапией». Но суть от этого не становится менее сложной и впечатляющей.

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