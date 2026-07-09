Татарстан и Индия намерена расширить сотрудничество в сфере молодежной политики

Особое внимание уделили российско-индийским обменам. Фото: Роман ЗЛОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В Казани прошла встреча заместителя руководителя Росмолодежи Егора Литвиненко, министра по делам молодежи Татарстана Азата Кадырова и делегации Индии. Обсуждались международное молодежное сотрудничество, академические обмены, предпринимательство и совместные проекты.

Литвиненко отметил важность долгосрочных связей, создания новых форматов взаимодействия и расширения возможностей для молодежи. Индийская делегация рассказала о Международном молодежном комитете альянса, объединяющем организации более чем из 110 стран, и механизмах вовлечения молодежи в кооперативное движение.

Особое внимание уделили российско-индийским обменам, включая организацию делегаций, программы трудоустройства студентов и международные мероприятия. Кадыров пригласил индийскую сторону на Казанский глобальный молодежный саммит в августе. По итогам встречи договорились проработать совместные проекты и придать сотрудничеству системный характер.

Напомним, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что партия идет в Госдуму, чтобы отменить лишние запреты. Партия провела съезд, на котором представила кандидатов в депутаты Госдумы.

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