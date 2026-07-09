В Казани одобрили проекты центра механической обработки и корпуса сборки Ту-214

Корпус агрегатной и окончательной сборки Ту-214 связан с развитием производства отечественных пассажирских самолетов. Фото: Владимир МАЗЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Казани проекты строительства новых объектов на территории предприятия «Туполев» получили положительные заключения госэкспертизы. Речь идёт о центре механической обработки и корпусе агрегатной и окончательной сборки самолётов Ту-214.

Первый объект — центр механической обработки — предназначен для расширения производственных мощностей. Второй — корпус агрегатной и окончательной сборки — напрямую связан с увеличением выпуска отечественных пассажирских лайнеров.

Экспертизу проектной документации провело Главное управление государственной экспертизы. Оба заключения датированы 8 июля 2026 года. Застройщиком выступает «Туполев», техническим заказчиком — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Напомним, казанский авиазавод готов выпускать до 20 самолетов в год. ОАК планирует производить восемь самолетов Ту-214 в 2027 году.

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