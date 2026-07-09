Татарстан накроет 30-градусная жара

В пятницу характер погоды существенно не изменится. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане 9 июля днём воздух прогреется до плюс 25–30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 11–16 градусов тепла. Осадков ночью не ожидается, днём в восточных районах возможен кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, днём сменится на северо-восточный, его скорость составит 5–10 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В пятницу характер погоды существенно не изменится. Ночью — плюс 13–18 градусов, днём — 25–30. Местами, преимущественно на востоке, возможен кратковременный дождь и гроза. В субботу также ожидается переменная облачность, местами дождь и гроза.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.