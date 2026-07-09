В Татарстане зафиксирован очередной скачок цен на топливо

Средняя стоимость литра за неделю увеличилась с 68,98 до 71,15 рубля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 30 июня по 6 июля в Татарстане выросли цены на все марки бензина и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Средняя стоимость литра за неделю увеличилась с 68,98 до 71,15 рубля.

АИ-92 подорожал с 65,87 до 67,98 рубля. Литр АИ-95 вырос в цене с 71,45 до 73,75 рубля. Премиальный АИ-98 стал стоить 93,87 рубля вместо 93,60. Дизельное топливо прибавило больше двух рублей — с 79,41 до 81,57 рубля за литр.

Неделей ранее средняя цена также росла — с 67,92 до 68,89 рубля. В мае в Татарстане был зафиксирован максимальный по стране рост цен производителей на бензин — 11,7 процента.

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