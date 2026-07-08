Фаррахов заявил, что к 2034 году в Казани откроется кампус медуниверситета

Фаррахов подчеркнул необходимость убрать барьеры между вузом и городом. Фото: farrahov.org

Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) вступает в новый этап развития под руководством бывшего главы Минздрава Татарстана и экс-депутата Госдумы России Айрата Фаррахова. Обозначены три главных направления: инновации и творчество, повышение престижа медицины и вклад в экономику.

Основные проекты включают создание цифрового университета, научный кластер, развитие человеческого капитала, региональную роль и глобальное сотрудничество. К 2028 году планируется оцифровать все данные, а к 2031 году создать цифровой клинический двойник для обучения студентов. Университет будет сотрудничать с индустриальными партнерами, развивать клиники и лаборатории.

Фаррахов также анонсировал открытие филиала в Альметьевске, мобильный симуляционный центр для медработников и «школу пациентов». Он подчеркнул важность привлечения иностранных студентов и преподавателей.

Ректор отметил, что 30% студентов университета будут иностранцами, и выделил важность широкой специализации. Он положительно оценил изменения в системе высшего образования, которые включают обязательное наставничество для молодых врачей.

Фаррахов подчеркнул необходимость убрать барьеры между вузом и городом, создав открытые общественные университетские пространства в историческом квартале Казани. Он также упомянул о планах открыть «Медицинскую долину» к 2034 году.

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