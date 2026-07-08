Необходимость акции обусловлена высоким уровнем аварийности на дорогах Татарстана. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане стартовала акция «Продвижение безопасности», цель которой состоит в том, чтобы повысить безопасность на дорогах, особенно на перекрестках. Мероприятие, организованное социальной кампанией, продлится с июля по ноябрь и охватит 40 регионов страны. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель кампании Дарья Закаличная.

В Приволжском федеральном округе акция пройдет в Казани, Нижнем Новгороде, Пензе и Ульяновске. Дарья Закаличная отметила, что планируется комплексная работа, включающая различные мероприятия и информационные кампании в СМИ.

Необходимость акции обусловлена высоким уровнем аварийности на дорогах Татарстана. С начала года произошло 1448 ДТП, в которых погибли 151 человек. Из них 368 аварий, то есть 25%, случились на перекрестках, где 14 человек погибли и 468 получили травмы.

Основные причины таких происшествий - нарушения правил дорожного движения и недостаточная внимательность водителей. Только с начала года на перекрестках зафиксировано 18 тысяч нарушений правил проезда светофоров.

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