В Татарстане руководитель строительной компании погасил долг в 43 млн рублей

Под давлением собранных доказательств директор полностью погасил задолженность. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане руководитель строительной компании погасил налоговую задолженность в размере 43 миллионов рублей после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону.

С 2020 по 2022 год директор предприятия вводил в налоговые декларации ложные данные о фиктивных сделках с 50 контрагентами. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС на сумму более 43,1 миллиона рублей.

Противоправные действия руководителя были выявлены сотрудниками Следственного комитета, управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и управления ФНС по республике. В отношении директора было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

Под давлением собранных доказательств директор полностью погасил задолженность. В связи с этим уголовное преследование в отношении него было прекращено.

Напомним, в Татарстане застройщики задолжали банкам 272 миллиарда рублей. Только за один месяц этот показатель вырос более чем на три миллиарда.

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