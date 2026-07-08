В КГМУ планируют обучать студентов с использованием цифровых двойников

Планируется расширение применения цифровых двойников на другие факультеты университета. Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) планируют внедрить обучение студентов с использованием персональных цифровых двойников. Об этом сообщил ректор университета Айрат Фаррахов на встрече с представителями СМИ.

Фаррахов отметил, что использование искусственного интеллекта в образовании позволяет студентам моделировать различные медицинские ситуации без риска для реальных пациентов. Это особенно актуально для студентов-стоматологов, которые уже активно применяют данную технологию. Они делают снимки своих челюстей и на их цифровых моделях отрабатывают различные клинические случаи, а также сдают экзамены.

Ректор подчеркнул, что ошибки, которые студенты допускают при работе с цифровыми двойниками, являются важной частью учебного процесса. Они позволяют студентам учиться на своих ошибках, не нанося вреда реальным пациентам.

Фаррахов также отметил, что планируется расширение применения цифровых двойников на другие факультеты университета. Он подчеркнул, что современные медики должны уметь эффективно использовать все доступные инструменты, включая искусственный интеллект, чтобы быть готовыми к вызовам современной медицины.

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