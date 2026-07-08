В Тукаевском районе собрали более двух тысяч подписей против мегасвалки

Жители сомневаются в необходимости возить мусор из 11 районов республики в Тукаевский район. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тукаевском районе Татарстана жители собрали 1600 подписей против строительства комплекса по переработке отходов в Князевском сельском поселении, который в народе назвали мегасвалкой Об этом Chelny-biz.ru сообщил владелец придорожного комплекса «Автодвор Кузкей» Радик Биков. Его объект находится в 500 метрах от планируемого КПО.

Подписи собирали в посёлках Новый, Совхоз «Татарстан», Сосновый Бор, деревнях Куперле, Азьмушкино, Новые Сарайлы, сёлах Калмаш и Мусабай-Завод. С подписями Биков планирует обратиться к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Предприниматель сомневается в необходимости возить мусор из 11 районов республики в Тукаевский район. Биков отметил, что власти района пытаются помочь, но этого недостаточно.

Ранее объект продвигало ООО «Региональный экологический оператор», но договор с ним расторгли. Теперь проектированием КПО займётся компания «Гринта», которая ищет исполнителя для проектно-сметной документации за 72,6 миллиона рублей. Комплекс планируют ввести в 2029 году в четыре этапа. Эксплуатирующую организацию определят после завершения строительства.

Жители Тукаевского района и Набережных Челнов уже неоднократно выступали против строительства комплекса по переработке отходов в Князевском сельском поселении. В частности в декабре 2024 года было собрано около тысячи подписей против этого. Также сельчане жаловались по этому вопросу на прямую линию президента России Владимира Путина.

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