В центре Казани хотят создать открытый кампус КГМУ «Медицинская долина»

Медицинский кампус может появиться в самом центре Казани Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани может появиться новый общественно-образовательный кластер — медицинский квартал «Медицинская долина» на территории исторических зданий Казанского государственного медицинского университета. Об этом рассказал ректор КГМУ Айрат Фаррахов.

С инициативой создать программу «Общественные университетские пространства» ректор КГМУ Айрат Фаррахов обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Бутлерова, Толстого, Щапова и Курашова, где сегодня сосредоточены корпуса вуза, республиканский кожвендиспансер и легендарные исторические клиники – Вишневского, Груздева и Меньшикова.

Ректор подчеркнул, что в отличие от мировых университетов, российские вузы зачастую закрыты заборами и шлагбаумами, тогда как его замысел – сделать эту территорию полностью открытой.

«Я предлагаю убрать барьеры и сделать эту территорию открытой для горожан, для туристов, для студентов», – пояснил Фаррахов.

По его задумке, здесь должны появиться технопарки, молодежные пространства, кафе и зоны для отдыха, которые превратят академический центр в точку притяжения для всех горожан. Инициатива уже получила поддержку руководства республики, и сейчас университет приступил к разработке концепции будущего кампуса.

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