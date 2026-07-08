Жительница Казани купила двух щенков чихуахуа по фальшивому чеку об оплате

Сначала заводчице отказали в возбуждении уголовного дела, но в ситуацию вмешалась прокуратура Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пестречинском районе Татарстана вынесли приговор 25-летней жительнице Казани, которая обманным путем взяла двух щенков породы чихуахуа у заводчицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Как установил суд, 12 декабря 2025 года в деревне Куюки злоумышленница встретилась с владелицей собак для покупки животных. Стороны договорились о сумме 55 тысяч рублей – 30 тысяч за черного щенка и 25 тысяч за черно-белого. Однако покупательница передала продавщице лишь тысячу рублей наличными, а остальные 54 тысячи «подтвердила» поддельным электронным чеком из мобильного банка. Введенная в заблуждение заводчица отдала питомцев, после чего мошенница скрылась.

Одного щенка осужденная оставила себе, второго – сначала подарила подруге, а потом продала его третьему лицу. Несмотря на попытку скрыть следы преступления, обман быстро вскрылся, и молодую женщину задержали. В ходе следствия она полностью признала вину и возместила весь причиненный ущерб. Суд, учитывая позицию прокуратуры, назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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