«Ак Барс» подписал двухлетний контракт с нападающим Алексеем Бывальцевым

Генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин отметил, что команда приглашает опытного центрального нападающего, хорошо знакомого тренерскому штабу. Фото: Ак Барс.

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего соглашения с 32-летним нападающим Алексеем Бывальцевым. Прошлый сезон форвард провёл в «Автомобилисте», где в 70 матчах набрал 17 очков — три гола и 14 передач. Всего в КХЛ на счету Бывальцева 691 встреча и 264 очка при полезности «+23».

Генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин отметил, что команда приглашает опытного центрального нападающего, хорошо знакомого тренерскому штабу. Он подчеркнул, что Бывальцев играл в сильных командах, понимает уровень задач и ответственности, умеет правильно распоряжаться шайбой и выполнять тактические установки, в том числе при игре в неравных составах.

Сам хоккеист заявил, что решение перейти в «Ак Барс» принял после общения с тренерами. Он назвал клуб большим и с богатой историей, подчеркнув, что полностью понимает свою роль и задачи. Главная цель — борьба за Кубок Гагарина.

Бывальцев уже работал под руководством главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в «Тракторе», где провёл свой лучший сезон в карьере — 39 очков в 68 матчах. Нападающий родился в Магнитогорске.

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