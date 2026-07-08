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НовостиСпорт8 июля 2026 12:26

«Ак Барс» подписал двухлетний контракт с нападающим Алексеем Бывальцевым

Прошлый сезон форвард провел в «Автомобилисте»
Кристина ЛИНК
Генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин отметил, что команда приглашает опытного центрального нападающего, хорошо знакомого тренерскому штабу.

Генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин отметил, что команда приглашает опытного центрального нападающего, хорошо знакомого тренерскому штабу.

Фото: Ак Барс.

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего соглашения с 32-летним нападающим Алексеем Бывальцевым. Прошлый сезон форвард провёл в «Автомобилисте», где в 70 матчах набрал 17 очков — три гола и 14 передач. Всего в КХЛ на счету Бывальцева 691 встреча и 264 очка при полезности «+23».

Генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин отметил, что команда приглашает опытного центрального нападающего, хорошо знакомого тренерскому штабу. Он подчеркнул, что Бывальцев играл в сильных командах, понимает уровень задач и ответственности, умеет правильно распоряжаться шайбой и выполнять тактические установки, в том числе при игре в неравных составах.

Сам хоккеист заявил, что решение перейти в «Ак Барс» принял после общения с тренерами. Он назвал клуб большим и с богатой историей, подчеркнув, что полностью понимает свою роль и задачи. Главная цель — борьба за Кубок Гагарина.

Бывальцев уже работал под руководством главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в «Тракторе», где провёл свой лучший сезон в карьере — 39 очков в 68 матчах. Нападающий родился в Магнитогорске.

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