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НовостиНедвижимость8 июля 2026 11:14

Жители Татарстана могут получить перерасчет за отключение воды

Управляющая организация обязана уменьшить начисления, если срок отключения превысил установленные нормы
Юлия ЕФРЕМОВА
Чтобы получить перерасчёт, нужно зафиксировать факт отключения.

Чтобы получить перерасчёт, нужно зафиксировать факт отключения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Если в доме надолго отключают воду — горячую или холодную, — жильцы вправе требовать пересмотра платы за коммуналку. Управляющая компания обязана сделать перерасчёт, если срок отсутствия воды превысил допустимые пределы. Об этом напомнили в Государственной жилищной инспекции.

По правилам, закреплённым в постановлении №354, подача воды должна быть бесперебойной. Отключение возможно, но с ограничениями: не дольше 4 часов подряд и не более 8 часов суммарно за месяц во время плановых работ. При аварии срок может вырасти до 24 часов. Если эти рамки нарушены, за каждый лишний час плата снижается на 0,15 процента. В некоторых случаях перерасчёт может полностью обнулить счёт за расчётный период.

На практике УК и ТСЖ нередко затягивают или вовсе игнорируют эту обязанность. В Татарстане жилинспекторы уже вынесли 101 предостережение таким организациям, потребовав вернуть жильцам переплаченные суммы и отчитаться.

Чтобы добиться перерасчёта, важно зафиксировать факт отключения — позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, взять номер заявки и запомнить время. Если по истечении допустимого срока вода не появилась, нужно составить акт о некачественной услуге. Документ подписывает представитель УК, либо два соседа и член совета дома. В ТСЖ подпись ставит председатель.

С этим актом собственник пишет заявление на перерасчёт. Если управляющая организация отказывается — жалобу можно направить в Жилинспекцию Татарстана.

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