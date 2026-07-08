Жители Татарстана могут получить перерасчет за отключение воды

Чтобы получить перерасчёт, нужно зафиксировать факт отключения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Если в доме надолго отключают воду — горячую или холодную, — жильцы вправе требовать пересмотра платы за коммуналку. Управляющая компания обязана сделать перерасчёт, если срок отсутствия воды превысил допустимые пределы. Об этом напомнили в Государственной жилищной инспекции.

По правилам, закреплённым в постановлении №354, подача воды должна быть бесперебойной. Отключение возможно, но с ограничениями: не дольше 4 часов подряд и не более 8 часов суммарно за месяц во время плановых работ. При аварии срок может вырасти до 24 часов. Если эти рамки нарушены, за каждый лишний час плата снижается на 0,15 процента. В некоторых случаях перерасчёт может полностью обнулить счёт за расчётный период.

На практике УК и ТСЖ нередко затягивают или вовсе игнорируют эту обязанность. В Татарстане жилинспекторы уже вынесли 101 предостережение таким организациям, потребовав вернуть жильцам переплаченные суммы и отчитаться.

Чтобы добиться перерасчёта, важно зафиксировать факт отключения — позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, взять номер заявки и запомнить время. Если по истечении допустимого срока вода не появилась, нужно составить акт о некачественной услуге. Документ подписывает представитель УК, либо два соседа и член совета дома. В ТСЖ подпись ставит председатель.

С этим актом собственник пишет заявление на перерасчёт. Если управляющая организация отказывается — жалобу можно направить в Жилинспекцию Татарстана.

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