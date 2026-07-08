Проект ремонта казанского костела на Горького не прошел госэкспертизу

Речь идёт об учебном здании № 4 КНИТУ КАИ на улице Горького. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проектно-сметная документация на проведение работ по сохранению здания римско-католического костела в Казани не прошла государственную экспертизу. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра заключений. Речь идёт об учебном здании № 4 КНИТУ КАИ на улице Горького, 28/17. Застройщиком выступает КНИТУ им. Туполева — КАИ.

О том, что учебное здание ждёт ремонт, стало известно в конце 2025 года. Проект предполагает приспособление объекта под существующую функцию учебного заведения. Планируется усилить конструкции здания, восстановить целостность участков стен, заменить покрытие кровли и форму слуховых окон на арочные. Также предусмотрено восполнение утрат элементов внутреннего декора, их расчистка и покраска.

На подвальном этаже планируют разместить студенческие конструкторские бюро, мастерские для индивидуальных занятий и технические помещения. На первом этаже демонтируют оборудование трансформаторных подстанций в связи с переносом в другое здание. Здесь также появятся модельные, помещения для станков, серверная, учебные аудитории, санузлы и душевая.

Католический приход в Казани открыт в 1835 году. Здание костела построено в 1855–1858 годах по проекту архитектора Павла Жуковского. В 1907–1908 годах возвели две симметричные колокольни и поперечное крыло. Храм закрыли в 1929-м, позже здание передали Казанскому авиационному институту. В 1932 году в бывшем храме установили аэродинамическую трубу и разместили кафедру аэрогидродинамики.

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