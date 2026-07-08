Житель Казани ударил ножом в грудь подростка в торговом центре

Инцидент произошел вечером 30 октября 2025 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани утвердила обвинительное заключение против 61-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, вечером 30 октября 2025 года в ТРЦ «Парк Хаус» на проспекте Хусаина Ямашева произошёл конфликт между 60-летним мужчиной и 17-летней посетительницей. За девушку вступился её знакомый. Тогда мужчина ударил юношу ножом в грудь и скрылся.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали помощь. Благодаря этому подросток выжил.

Уголовное дело передали в Ново-Савиновский районный суд Казани.

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