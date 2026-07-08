Дело экс-председателя райсуда вернулось в Верховный суд РТ с новыми обвинениями

Набиев просил закрыть процесс. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший председатель Менделеевского и Пестречинского райсудов Татарстана сознался в похищении бизнесмена, мошенничестве и легализации 76 миллионов рублей, а также в получении взяток и превышении полномочий. Его дело вернулось в Верховный суд Татарстана с новыми обвинениями, включая участие в преступлениях в качестве госслужащего и организацию преступления с участием представителей налоговой.

Экс-судья просил закрыть процесс, ссылаясь на доступ к секретной информации, но его ходатайство отклонили. Обвинения зачитывал новый прокурор Виктор Латин при поддержке прокурора Дмитрия Зайцева.

Первая часть обвинений связана с бизнесменом Алексеем Каймановым, который передавал обвиняемому взятки деньгами и имуществом, включая автомобили и технику. Председатель использовал свои полномочия для помощи подконтрольной Кайманову компании в получении выгодного контракта на поставку спирта.

Вторая часть обвинений касается потерпевшего Вячеслава Утробина, которого похитили для получения доступа к счетам его компании. Злоумышленники вывели и легализовали 76 миллионов рублей. За организацией преступления стоял Кайманов, а обвиняемый расплатился с ним деньгами с счетов компании.

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