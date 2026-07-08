При атаке БПЛА на Нижнекамск пострадали люди и предприятия

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заверил, что ситуация находится под контролем, все службы работают слаженно. Фото: Роман ЕФРЕМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Закамский регион Татарстана повреждения получили отдельные предприятия Нижнекамска. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Тяжёлых последствий удалось избежать, однако есть пострадавшие с травмами лёгкой степени. Им оказана необходимая медицинская помощь. В Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом — пострадали два человека. Бригада медиков оказала помощь на месте, жизни людей ничего не угрожает.

На местах работают экстренные и специальные службы. По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова главы пострадавших районов держат ситуацию на личном контроле.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заверил, что ситуация находится под контролем, все службы работают слаженно. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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