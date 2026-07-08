В Татарстане продлили программу переселения соотечественников из-за рубежа

Особое внимание уделяется социальной адаптации и помощи в трудоустройстве и обучении. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кабинет министров Татарстана принял решение о продлении государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за границей, до 2030 года. Изначально документ был рассчитан до 2026 года.

За весь период действия обновленной программы планируется привлечь в республику 2,1 тысячи человек, включая 700 участников и 1,4 тысячи их семей. Ежегодно предполагается принимать около 300 переселенцев.

Основные цели программы включают повышение уровня занятости и образования среди участников. Не менее 60% переселенцев должны получить высшее или среднее профессиональное образование, а 70% из них - найти работу. Всем участникам предоставляются компенсации за прохождение медицинского осмотра, а тем, кто нуждается, возместят расходы на аренду жилья.

Особое внимание уделяется социальной адаптации и помощи в трудоустройстве и обучении. Для участников до 25 лет предусмотрена поддержка в виде грантов на образование в размере 15%.

Напомним, КФУ повысил стоимость обучения на некоторых программах на 10–20%. «Экономика и финансы» обогнала «Дизайн» и «Лечебное дело».

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