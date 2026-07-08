Власти просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Чувашии объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Чебоксар Станислав Трофимов. Он призвал жителей быть бдительными и немедленно принять меры личной безопасности.

При угрозе атаки БПЛА важно действовать быстро и правильно. На улице следует зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или подвал. Если укрыться негде — спрятаться за деревьями и внимательно слушать звук мотора дрона. В транспорте — остановиться, выйти и найти безопасное место. В здании — спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом. Дома — держаться подальше от окон и укрыться в помещении без окон: коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Если заметили беспилотник, необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить время и место обнаружения, примерный курс полёта и описание объекта. Власти просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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