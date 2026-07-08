Проезд из Зеленодольска в Казань подорожал до 200 рублей

Для маршрутов № 110, 552 и 403 новые цены действуют как на проезд пассажиров, так и на провоз багажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Зеленодольское пассажирское автотранспортное предприятие» повысило стоимость проезда на нескольких пригородных и межрегиональных маршрутах.

Билет на маршруты № 104 и 104а Казань — Зеленодольск вырос в цене на 11 процентов — с 180 до 200 рублей. Поездка на маршруте № 110 Васильево — Осиново — Казань подорожала на 9 процентов — с 165 до 180 рублей. Цена на маршруте № 552 Зеленодольск — Кульбаши — Казань повысилась до 200 рублей. Тариф на межрегиональном маршруте № 403 Зеленодольск — Волжск составил 100 рублей вместо 90.

Для маршрутов № 110, 552 и 403 новые цены действуют как на проезд пассажиров, так и на провоз багажа. Предыдущее повышение было в январе этого года.

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