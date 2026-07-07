Татарстан впервые станет участником карнавала в Западной Африке

Российская делегация участвует в рабочей поездке в Гвинее-Бисау. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская делегация, включая представителей Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и Центра народной дипломатии, участвует в рабочей поездке в Гвинее-Бисау. В состав вошли заместитель председателя Группы Марат Гатин и профессор НИУ ВШЭ Леонид Исаев.

На встрече с министром по делам молодежи и спорта Гвинеи-Бисау Жуэльмой Кубала российская сторона получила приглашение участвовать в национальном карнавале в феврале 2027 года, что станет первым представлением Татарстана и России на крупнейшем культурном событии Западной Африки. Также представители страны пригласили гвинейских представителей на международные проекты в Казани.

Визит продолжил начатые на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» договоренности, обсудив направления совместной работы. Программа визита включает посещение университета имени Амилкара Кабрала и встречу с поверенным в делах России в Гвинее-Бисау Артемом Комиссаровым.

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